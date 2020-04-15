С целью усиления позиций глобальной экономики, которая страдает от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств Международный валютный фонд предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).

Документ представила в среду, 15 апреля, во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

"Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политики", - сказала Георгиева.

В этом контексте она отметила, что Фонд выделяет три приоритета.

"Прежде всего это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения", - отметила глава Фонда. Она добавила, что без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику. Поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.

"Второе - поддержка средств для существования. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев", - подчеркнула Георгиева. Она уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.

Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению. "Работайте со специалистами в сфере здравоохранения, чтобы спланировать, когда лучше снова все открыть, но также будьте готовы к проведению налогово-бюджетного стимулирования, когда наступит время, и спрос сможет подняться и помочь экономике восстановиться", - отметила директор-распорядитель МВФ.

В то же время, по ее словам, правительствам всех стран стоит подумать над вызовами, которые придут вслед за преодолением пандемии. "Речь идет об увеличении задолженности, банкротстве, безработице, растущем неравенстве. Следовательно, надо уже сейчас быть готовыми защищаться от этих вызовов", - отметила Георгиева.

Для этого, по ее словам, нужно позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения и наиболее уязвимых странах.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает серьезного падения уровня экономического роста в Украине из-за COVID-19 - до минус 7,7% по итогам 2020 года.

Сто стран обратились в МВФ за помощью из-за кризиса.