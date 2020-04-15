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Макрон надеется в ближайшее время получить согласие Путина на глобальное прекращение огня

Речь идет о завершении боевых действий во всем мире в условиях пандемии COVID-19. 

Макрон надеется в ближайшее время получить согласие Путина на глобальное прекращение огня
Фото: EPA/UPG

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал надежду на скорое согласие президента РФ Владимира Путина полностью прекратить огонь во всем мире в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в интервью радио France Internationale, передает "Интерфакс-Украина".

Макрон отметил, что прекращение огня во время пандемии было его инициативой.

"Я говорил с ним (Путиным. - Ред.) в самом начале, когда выступил с инициативой. Я не разговаривал с ним, пока не получил твердое подтверждение от других лидеров, но поговорю в ближайшие несколько часов", - сообщил он.

Макрон считает, что Путин "обязательно согласиться".

"И когда он даст согласие, мы сможем провести такую видеоконференцию и передать этот призыв торжественно, решительно и эффективно", - заявил президент Франции.

Макрон сообщил, что уже получил поддержку со стороны всех остальных постоянных членов Совета безопасности ООН: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, что ранее генсек ООН призвал прекратить огонь на Донбассе и сосредоточиться на борьбе с COVID-19.

Кроме этого, экс-послы США в Украине Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер заявили, что кризис COVID-19 может предоставить возможность "разрешить единственную горячую войну в Европе и противостоять нападкам президента РФ Владимира Путина на международные нормы поведения". 

Они предложили добиться согласия Путина на прекращение оккупации на востоке Украины взамен на снятие санкций. 

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