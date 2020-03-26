Генсек ООН призвал прекратить огонь на Донбассе и сосредоточиться на борьбе с COVID-19

Гутерриш также отметил, что из-за боевых действий в марте погиб один гражданский и 15 были ранены.

В марте на востоке Украины погиб один гражданский и 15 получили ранения, что является наивысшем показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в фейсбуке.

"С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: один убитый и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который призвал все стороны, участвующие в боевых действиях, прекратить огонь и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19.

Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения.

"Более всего уязвимые - женщины и дети, люди с инвалидностью, маргинализированные и перемещенные лица - платят наибольшую цену. Они также имеют высокий риск понести значительные потери от COVID-19 ", - заявил Гутерриш.

Напомним, 19 марта фонд "Вернись живым" передал в зону ООС первую партию экспресс-тестов на коронавирус. На приобретение 50 экспресс-тестов волонтеры собрали более 19 тысяч гривен.

21 марта Фонд отправил в зону ООС еще 1 тыс. экспресс-тестов.