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В Киеве в пятницу до +14, без осадков

Теплее всего, до +17, будет на востоке страны. 

В Киеве в пятницу до +14, без осадков

В Киеве 27 марта переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +12…+14 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +9…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +9…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-4 градуса, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +11…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +11…+16 градусов.

Напомним, 26 марта в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9…+11 градусов.

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Источник: "Українські новини"
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