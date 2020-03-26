В Киеве задержали злоумышленников, которые изготавливали и сбывали поддельные лекарства

Их сбывали через интернет-магазины и при помощи почтовых отделений.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители Киева ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали лиц, организовавших их сбыт на территории столицы и в других городах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Подпольное производство совершалось в нежилом помещении в Харькове при помощи специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории Киева, Киевской области и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 16 обысков на месте производства, адресам проживания и в авто фигурантов. Обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около 500 ампул с порошкоподобным веществом белого цвета, фасовочный материал и черновые записи. Трех лиц, в том числе и организатора, задержали. Им готовится подозрение по ч.2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в связи с эпидемической ситуацией в Украине активизировались мошенники, которые разрабатывают схемы выманивания у людей денег на продаже средств индивидуальной защиты. Они продают несуществующие маски и антисептики.