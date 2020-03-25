В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
Міністерство в руїнах. Інтерв'ю з т.в.о. міністра культури Світланою Фоменко
Міністерство в руїнах. Інтерв'ю з т.в.о. міністра культури Світланою Фоменко
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19
В Украине официально зарегистрировали 84 случая COVID-19
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34

За сегодня были обнаружены 3 новых случая. 

Кличко заявил, что количество больных коронавирусом в Киеве достигло 34
Фото: Lb.ua

Количество больных COVID-19 в Киеве 25 марта достигло 34 пациентов. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве увеличилась тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил он. 

Данные были получены от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины.

"Все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз - мужчины возраста 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Италии, один из них - из ОАЕ", - сообщил Кличко.

Все пациенты госпитализированы в Александровскую больницу. 

Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, 23 марта в Киеве подтвердился COVID-19 у 4 пациентов. Болезнь подтвердилась у 17-летней девушки, которая вернулась из Лондона, 53-летней женщины, которая контактировала с больным коронавирусом из Киевской области, 28-летней женщины, которая вернулась из Австрии, и 21-летнего парня, который был в контакте с больным родственником. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также