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Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 29 до 113

Коронавирус попал в Волынскую, Луганскую, Одесскую и Запорожскую области.

Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 29 до 113
Фото: Lb.ua

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 113. За сутки их число увеличилось на 29 человек. Первые случаи инфицирования подтвердили в Волынской, Луганской, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Тринадцать новых случаев пришлось на Черновицкую область, семь - на Киевскую область, по два - на Киев, Тернопольскую и Запорожскую области, по одному - на Волынскую, Луганскую и Одесскую области.

По состоянию на 10 утра 25 марта география распространения коронавирусной болезни выглядит так:

  • Волынская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
  • Киев - 31 случай;
  • Киевская область - 22 случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1 случай;
  • Одесская область - 1 случай;
  • Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);
  • Черновицкая область - 38 случаев (1 летальный) ;
  • Черкасская область - 1 случай.

От коронавируса пока что вылечился только один мужчина в Черновицкой области.

Напомним, что последний случай смерти от коронавируса зафиксировали утром 25 марта.

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