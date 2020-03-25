Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 29 до 113

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 113. За сутки их число увеличилось на 29 человек. Первые случаи инфицирования подтвердили в Волынской, Луганской, Одесской и Запорожской областях.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Тринадцать новых случаев пришлось на Черновицкую область, семь - на Киевскую область, по два - на Киев, Тернопольскую и Запорожскую области, по одному - на Волынскую, Луганскую и Одесскую области.
По состоянию на 10 утра 25 марта география распространения коронавирусной болезни выглядит так:
- Волынская область - 1 случай;
- Запорожская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);
- Киев - 31 случай;
- Киевская область - 22 случая;
- Львовская область - 2 случая;
- Луганская область - 1 случай;
- Одесская область - 1 случай;
- Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);
- Черновицкая область - 38 случаев (1 летальный) ;
- Черкасская область - 1 случай.
От коронавируса пока что вылечился только один мужчина в Черновицкой области.
Напомним, что последний случай смерти от коронавируса зафиксировали утром 25 марта.