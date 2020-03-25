Количество случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на 29 до 113

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 113. За сутки их число увеличилось на 29 человек. Первые случаи инфицирования подтвердили в Волынской, Луганской, Одесской и Запорожской областях.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Тринадцать новых случаев пришлось на Черновицкую область, семь - на Киевскую область, по два - на Киев, Тернопольскую и Запорожскую области, по одному - на Волынскую, Луганскую и Одесскую области.

По состоянию на 10 утра 25 марта география распространения коронавирусной болезни выглядит так:

Волынская область - 1 случай;

Запорожская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный);

Киев - 31 случай;

Киевская область - 22 случая;

Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 1 случай;

Тернопольская область - 4 случая (1 летальный);

Черновицкая область - 38 случаев (1 летальный) ;

Черкасская область - 1 случай.

От коронавируса пока что вылечился только один мужчина в Черновицкой области.

Напомним, что последний случай смерти от коронавируса зафиксировали утром 25 марта.