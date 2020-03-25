"Киевстар" предложил помощь в выявлении потенциальных очагов коронавируса

Оператор мобильной связи "Киевстар" обратился в Министерство цифровой трансформации с предложением помочь информацией, которая может пригодиться для выявления потенциальных очагов распространения вируса Covid-19.

"Алгоритмы, которые мы, как мобильный оператор, предложили и над которыми мы работаем, позволяют определить количество абонентов, приехавших из-за границы, и их возможные географические контакты", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

В компании подчеркивают, что неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках, в том числе могут свидетельствовать о корреляции между перемещением населения и случаями заражения.

В то же время оператор отмечает, что аналитика на основе Big Data не может быть единственным источником информации, и рекомендует применять также и другие инструменты для анализа ситуации.

В компании также подчеркнули, что "Киевстар" не отслеживает действия абонентов.

Ранее "Киевстар" предоставил бесплатный доступ к приложению "Доктор онлайн" с возможностью проконсультироваться с врачом через чат, аудио или видеозвонок (ранее стоимость консультации в приложении составляла 50 грн), а также решил не тарифицировать звонки по Украине на "горячие линии" по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений.