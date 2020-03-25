"Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет".

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям и призвал их пристально наблюдать за киевлянами и учреждениями, которые нарушают карантин, и штрафовать их.

Об этом Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

"Вирус распространяется. Единственный шанс остановить его - максимально ограничить контакты между людьми, максимально придерживаться введенных мер и рекомендаций. Я обращаюсь к МВД и контролирующим органам с просьбой пристально выявлять нарушителей, составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то самого не хватает ума и сознания, пусть хоть так поймет! И не подвергает опасности людей вокруг", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что в Киеве за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 31 человека.

Так, вчера вечером были лабораторно подтверждены еще три случая заболевания, все трое заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один - 51-летний киевлянин, недавно вернулся из Франции и 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Отдельно Кличко обратился к журналистам и призвал их "не кошмарить докторов ради лайков".

"Дайте медикам спокойно работать, потому что кто потом будет нас лечить", - скзал мэр.

Напомним, ранее руководитель столичной полиции высказал мнение, что комендантский час помог бы предотвратить мародерство во время карантина.

21 марта Кличко объявил об ужесточении карантина. Ранее в столице посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру.Власти призывают киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать рекомендации.