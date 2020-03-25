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В Запорожье вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В городе зафиксированы четыре случая заболевания.

В Запорожье вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Фото: Макс Требухов

В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому по решению исполкома в городе решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в фейсбуке.

"В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - сообщил он.

Буряк добавил, что сегодня с 14:00 в городе вводится режим ЧС.

"Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости! Больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. Сегодня на сессии мы выделим еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов", - добавил мэр.

Напомним, ранее в Запорожье отменили льготный проезд, чтобы мотивировать пенсионеров оставаться дома и соблюдать карантин.

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