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Месси и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Лео и Хосеп не остались в стороне борьбы с пандемией.

Месси и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Хосеп Гвардиола и Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и капитан "Барселоны" Лионель Месси в полной мере участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Месси и Гвардиола пожертвовали по одному миллиону евро Объединению врачей Барселоны и фонду Collegi de Metges Барселоны соответственно на инвестиции в медицинское оборудование и покупку материалов для борьбы с пандемией, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось о том, что Месси является самым высокооплачиваемым в мире футболистом, а Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров.

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