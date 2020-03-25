Месси и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Лео и Хосеп не остались в стороне борьбы с пандемией.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и капитан "Барселоны" Лионель Месси в полной мере участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Месси и Гвардиола пожертвовали по одному миллиону евро Объединению врачей Барселоны и фонду Collegi de Metges Барселоны соответственно на инвестиции в медицинское оборудование и покупку материалов для борьбы с пандемией, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось о том, что Месси является самым высокооплачиваемым в мире футболистом, а Гвардиола входит в тройку самых высокооплачиваемых тренеров.