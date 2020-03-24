В Японии, несмотря на запрет, прошел турнир, собравший на трибунах 10 тысяч зрителей

22 марта в Японии на легендарной для мира единоборств арене Saitama Super Arena, несмотря на запреты официальных властей на проведение спортивных мероприятий, прошел турнир по кикбоксингу K’FESTA 3, собравший полный десятитысячный зал зрителей, и длившийся почти сутки, сообщает xsport.ua.
Пандемия коронавируса не настолько сильно повлияла на Японию, чтобы нарушить давние уклады, согласно которым, японское графство, как владелец арены, а некоммерческая общественная организация "Третий сектор" – как управитель, могут принимать решения, несмотря на позицию официального Токио.
Власти страны просили отменить событие, но единственное, на что пошли организаторы, это сократить количество мест на трибунах с 15 до 10 тысяч. Также на входе всем раздавали медицинские маски и призывали отказаться от рукопожатий. При этом, турнир смотрели онлайн 2,5 млн человек.
休憩時の入場口…w— tatsuyakay (@tatsuyakay) March 22, 2020
入場口は常に解放…。。
これでどこまで通気がよくなったかは分からない…。 pic.twitter.com/QG6nEt2qN9
Если брать спортивную составляющую, что победителем Гран-при стал Кимура Минору (27-9, 20 КО), который выиграл три боя и потратил на них рекордные 4 минуты и 22 секунды.
3.22「K'FESTA.3」— 朝久☆泰央 (@tarzanboy921) March 22, 2020
試合 勝ちました🏆
対戦して頂いた林チャンプ
ありがとうございました！
試合中の皆さんの応援がとても力になりました！！
これからもっともっと強くなるので応援よろしくお願いいたします！！！#k1wgp #サンテンニイニイ pic.twitter.com/psxoDrG3D4
Турнир K’FESTA 3 проходил в рамках Гран-при K-1. В рамках шоу прошли семь основных боев (и один резервный), где участвовали 8 бойцов.
Напомним, ранее стало известно, что Олимпийские игры-2020 в Токио с большой вероятностью перенесут на 2021 год.