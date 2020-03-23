Президент Владимир Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне пандемии коронавируса. Глава государства заявил, что политические спекуляции на теме пандемии - это фактически мародерство.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложное для страны время заниматься политическим хайпом – фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", – подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас любые шаги власти имеют одну цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев.

"В целом во всей этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле сбрасывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее. А кто-то готов зарабатывать на человеческом несчастье. Повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу", – отметил президент.

Глава государства уточнил, что эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую – со стороны правоохранителей.