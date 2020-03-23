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Зеленский перенес призыв на срочную службу на май-июль

Указ вступает в силу с 23 марта.

Зеленский перенес призыв на срочную службу на май-июль
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Указ №103/2020 о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года опубликован на сайте главы государства.

В соответствии с указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Ранее Минобороны сообщило, что в Украине приостанавливают мероприятия по призыву на срочную военную службу на период карантина за распространения коронавируса.

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