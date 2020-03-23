Онлайн-голосование может привести к злоупотреблениям и сворачиванию демократии, - Геращенко

Идея дистанционного голосования Верховной Рады является недопустимым и может привести к злоупотреблениям и сворачиванию демократии. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко во время прямого эфира на Фейсбуке по результатам согласительного совета.

«Мы высказались против таких диких идей, которые гуляют по коридорам парламента - относительно дистанционного голосования. Мы категорически против любого дистанционного голосования парламента. Это может привести к злоупотреблениям и отмене демократии. Нам нужно очень хорошо подготовить одно внеочередное заседание, принять все необходимые решения и дальше Рада уйдет на онлайн работу в комитетах в режиме видеоконференций и на карантин. Таким образом работают все парламенты мира. Мы предоставили нашим коллегам весь этот опыт», - сказала народный депутат.

«Очевидно, что могут быть ситуации, требующие срочных решений, но для этого есть инструмент - Совет нацбезопасности и обороны, которій может принимать все необходимые решения», - добавила она.