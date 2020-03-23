Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок

Запрет могли ввести на неделю раньше, если бы Рада не уволила правительство.

Фото: latifundist.com Тимофей Милованов

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что правительство Алексея Гончарука не игнорировало письмо секретаря СНБО Алексея Данилова с предложением запретить экспорт масок.

"На самом деле все сработали быстро, вовремя и имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали и начали внедрять план действий", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com / Тимофей Милованов

По его словам, тогда рассматривались три сценария: без заражений в Украине, с небольшим количеством заражений и пандемия. Действия правительства должны были становиться все жестче при ухудшении ситуации.

"Эксперты предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3-го марта. А 4-го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - написал Милованов.

Напомним, 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука.

Это произошло после публикации в СМИ информации о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов еще 31 января обратился к Гончаруку с требованием запретить экспорт и реэкспорт продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов.

Однако это сделано не было. Запрет ввел только 11 марта Кабмин Дениса Шмыгаля. К этому времени частные компании успели продать за границу 980 тонн масок.

Экспорт товаров противоэпидемического назначения из Украины ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок.