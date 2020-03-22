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Зеленский провел "конструктивный" телефонный разговор с главой МВФ

Обсуждалось увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда.

Зеленский провел "конструктивный" телефонный разговор с главой МВФ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в воскресенье провел  телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом говорится в ее твиттере.

"Я провела сегодня очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразила нашу поддержку Украине, так как страна сталкивается с огромными вызовами, связанными с COVID-19", - сказано в заявлении.

Пресс-служба Зеленского в свою очередь сообщила, что президент рассказал Георгиевой о состоянии дел в Украине и мерах по предотвращению эпидемии.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировым пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан", - сказал Зеленский.

Они договорились координировать действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами, в частности по увеличению их объема.

Напомним, Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда.

19 марта стало известно, что Украина ведет переговоры с МВФ о неотложной финансовой помощи в рамках специальной программы, которую Фонд предусмотрел для развивающихся стран, которые страдают от коронавируса.

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