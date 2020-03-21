​Рада в ближайшее время планирует внеочередное заседание

На повестке - голосование за указ президента о введении ЧП.

Верховная Рада планирует в ближайшее время собраться на внеочередное заседание.

Об этом LB.ua сообщили источники в "Слуге народа".

"Предварительно на вторник планируется внеочередное. Дана команда приготовиться на ближайшее время. На повестке - голосование за Указ президента о введении ЧП в стране", - заявил источник.

Еще один собеседник подтвердил, что депутатам рассылают сообщения о предстоящем внеочередном заседании парламента.

Напомним, 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль предложил подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если какой-то из них не сможет работать из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, депутат Рады Сергей Шахов 11 марта вернулся из зарубежной поездки во Францию и Швейцарию, где к тому времени уже распространилась коронавирусная болезнь COVID-19. 15 марта у него подскочила температура, а 17 марта у депутата уже диагностировали COVID-19.

В связи с этим члены экологического комитета парламента, заседание которого посещал Шахов, пообещали самоизолироваться.

21 марта Шахов сообщил о госпитализации - у него диагностировали пневмонию.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков исключил остановку работы Рады из-за заражения Шахова. коронавирусом.