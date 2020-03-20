В МВД заявили о возможности чрезвычайного положения при сотнях заболевших

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предупредил о возможности чрезвычайного положения в случае, если количество заболевших COVID-19 достигнет "многих сотен".

Об этом он сказал в рамках программы "Свобода слова Савика Шустера".

"На сегодня ограничений на передвижения нету. Мы поставили специальные карантинные посты только в месте двух очагов разноски коронавирусной инфекции - это город Радомышль, где скончалась женщина, и это населенный пункт в Черновицкой области, где также есть много заболевших. Но если количество заболевших будет измеряться многими сотнями, то не исключено, что будет принято решение о чрезвычайном положении. В таком случае будет определенным образом ограничиваться мобильность граждан", - заявил Геращенко.

Сейчас в Украине 39 случаев COVID-19.

Геращенко сказал, что сейчас в Европе есть четыре страны, где подобные ограничения введены, - это Италия, Испания, Франция и Австрия.

"Граждане могут выходить на улицу только, чтобы купить продуктов или лекарств", - заявил он.

На сегодня в нескольких регионах Украины, где были выявлены случаи COVID-19, действует режим чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайная ситуация - это нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на объекте или территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным бедствием или другими факторами, которое привело (может привести) к гибели людей и/или значительным материальным потерям.

Что касается чрезвычайного положения, то его могут временно (от 30 до 60 дней) вводить по всей территории Украины или в отдельных областях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан. Этот правовой режим дает дополнительные полномочия органам власти, местного самоуправления. И, что важно, допускает ограничение конституционных прав граждан и юридических лиц.