Итальянская авиакомпания 25 марта привезет из Рима 125 украинцев

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, значительная часть разговора касалась ситуации с коронавирусом.

Зеленский выразил соболезнования Конте в связи со смертью тысяч человек от коронавирусной болезни. Они договорились, что в нынешних условиях необходимо обеспечить бесперебойную торговлю между странами, в частности поставки продуктов питания, медицинских препаратов и оборудования.

Президент также поблагодарил правительство Италии за помощь в организации эвакуации украинских граждан, которые были заблокированы на границе со Словенией. Он договорился с Конте, что еще одну группу украинцев эвакуируют из Рима на следующей неделе. 125 человек должны вернуться в Украину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний 25 марта.

Зеленский также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему привет и пожелал оставаться здоровым.

Дополнительно, учитывая опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, внедряемых в этой стране для противодействия болезни.

Напомним, что Зеленский 7 февраля летал в Италию с визитом, во время которого встречался с Конте.