Конструктивний прагматизм фінансової допомоги США для України

У цьому році обсяг фінансової підтримки України від СЩА становитиме близько 700 млн доларів, з яких на сферу безпеки виділено 365 млн доларів . Ця інформація була оприлюднена під час візиту державного секретаря Майкла Помпео до України наприкінці січня цього року. Загалом ця сума є співмірною з обсягом допомоги Україні у 2019 року – фінансування становило 695,7 млн доларів, з яких 250 млн надавалися за програмою військової допомоги. Очевидно, що обсяг фінансування може бути більшим, але це значним чином залежить від зусиль української влади в налагодженні конструктивного діалогу і готовності до прийняття важливих рішень.

Фото: EPA/UPG

Агоритм взаємодії

Для розширення співробітництва та отримання додаткової політичної і фінансової підтримки українській владі та представникам неурядових організацій необхідно налагоджувати безпосередні контакти з американськими політиками і діловими колами.

Нині у США триває активна фаза виборчої кампанії, особливості та перебіг якої я описала в аналітичному відеоогляді, опублікованому в моєму Фейсбук-пабліку.

Напевно до завершення виборчої кампанії і оголошення результатів виборів кардинальних змін в українсько-американських відносинах не відбудеться, але вже зараз необхідно проаналізувати поточну ситуацію і чітко визначити ключові орієнтири розвитку двосторонніх відносин на майбутнє.

Найімовірнішим кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії є колишній віце-президент США в адміністрації Барака Обами Джо Байден, хоча повністю відкидати можливість висування Берні Сандерса також не варто. Чинний президент США Дональд Трамп представлятиме Республіканську партію. Він має високий рівень підтримки консервативних виборців, тому його шанси бути переобраним на другий термін достатньо високі.

Незалежно від того, хто стане наступним президентом США, Україні просто зараз необхідно розробити кейс пропозицій для його адміністрації з комплексного і якісного розширення взаємодії, представлення та просування економічних і політичних інтересів держави у США,

Успішні приклади

З багатьма країнами США підтримують особливий формат міжнародних відносин, і відповідно це впливає на обсяг фінансової допомоги. Наприклад впродовж 10 років – з 2019 до 2028 року США нададуть Ізраїлю на підтримку оборони близько 38 млрд доларів.

Зрозуміло, що рівень взаємовідносини між США та Ізраїлем є надзвичайно високим і фактично ці дві країни є союзниками у сфері оборони і спільного представлення геополітичних інтересів. Водночас впродовж 28 останніх років навіть для Грузії, населення якої становить близько 4 млн осіб, США надали фінансову допомогу в розмірі 4 млрд 348 млн доларів.

За умов розширеного партнерства і поглиблення співпраці, ця сума могла бути значно більшою. Прикладом того, як без втрати національних інтересів, можна налагоджувати співробітництво, є сусідня Польща. Впродовж останніх двох десятиліть ця країна є одним із стабільних союзників США в Європі. З 11 листопада 2019 року Польща приєдналася до американської програми безвізових поїздок. США підтримують з цією країною відносини партнерства на такому рівні, що з року в рік обсяг взаємної торгівлі та фінансової допомоги зростає. При цьому за останні 10 років Польща, як член Євросоюзу, також отримала від ЄС допомогу в розмірі понад 100 млрд євро.

Наприкінці 2019 року спеціальний радник президента Європейської Комісії (ЄК) з питань відносин з Україною Ельмар Брок зазначав, що з 2015 року Європейський Союз надав Україні 18 млрд євро допомоги, порівняно з 1 млрд доларів гарантій за кредитами, які надали за цей період США.

Обсяг фінансової підтримки ЄС для України визначено в пакеті європейської допомоги на період з 2014 по 2020 роки. Обсяг цієї програми фінансування становить 11,2 млрд євро, з яких понад 3 млрд – безповоротна грантова допомога. Близько 8 мільярдів євро – кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

Як бачимо сумарний обсяг фінансової допомоги Україні від Євросоюзу значно більший, ніж від США. Отже, є значний резерв для розширення взаємодії між Україною і США в політичній, бізнесовій і фінансовій площинах, це сприятиме отриманню додаткової фінансової допомоги, сучасних технологій і проектних рішень у різних сферах економіки.

Український вектор американської політики

Під час бюджетних слухань в Конгресі США та розгляду заявок країн на отримання фінансової допомоги, Україні необхідно активно відстоювати свою позицію і якісно лобіювати інтереси в політичних і ділових колах США. Необхідно більше пояснювати пріоритети України, якісно обґрунтовувати запити і спільні проекти, членам Палати представників і сенаторам. Україна зацікавлена в тому, щоб надавати якісну стратегічну інформацію та аналітику. Зараз інформація про Україну в США є вельми обмеженою і дуже часто викривленою, є певні стереотипи, які здебільшого не відповідають реаліям.

Скандали, внаслідок яких Україна опинялася у центрі внутрішньополітичної боротьби американських політиків у 2019 році є неприйнятними. Під час проведення 01-05 березня 2020 року у Вашингтоні експертного форуму “Діалог про майбутнє: Україна-США”, організованого Інститутом демократії та розвитку Polita, а також консалтинговою компанією SIC Group Ukraine, цю думку акцентував відомий і впливовий американський політичний діяч Республіканської партії, експерт у сфері політконсалтингу, медіа і зв’язків з громадськістю, радник Президента США Дональда Трампа Майкл Капуто.

За його словами, республіканці і демократи порозуміються між собою, а українським політикам необхідно дистанціюватися від внутрішньоамериканського політичного дискурсу і працювати лише для налагодження взаємовигідних відносин між Україною та США.

Політика налагодження таких взаємовідносин між Україною і США, які не будуть створювати перешкод для розширення співпраці і мінімізуватимуть репутаційні ризики, буде для України оптимальною. Така політика має стати фундаментом для розвитку сталої співпраці на майбутнє.