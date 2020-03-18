Медичні маски від Держрезерву: міфи та реальність

Як тільки у країні з’являється масштабна проблема або катастрофа, одразу усі згадують про Державне агентство резерву України. Ця установа сприймається як всемогутнє божество, яке має надзвичайно швидко забезпечити потреби усієї країни, а ще краще, вирішити ці проблеми. Це міф. Давайте розбиратися: хто приймає рішення що повинно зберігатися в Держрезерві? Згідно із Положенням про Державне агентство резерву України рішення про те, що купувати, коли купувати і де взяти на це гроші приймає не Держрезерв в особі Голови чи трудового колективу, а Кабмін. Так, саме Кабінет Міністрів має затверджувати перелік та номенклатуру товарно-матеріальних цінностей. Саме Кабмін затверджує план проведення закупівель та має виділяти на все це кошти. Все просто, чи не так?

Фото: facebook/Max Nefyodov

Просто в будь-якій іншій країні, але тільки не в нас. Наразі навколо Держрезерву піднявся черговий хайп щодо 10 млн. медичних масок для захисту від коронавірусу. Вони вже передані до МОЗ і це було вкрай не просто.

Давайте спочатку та трохи заглибимось.

Медична номенклатура - це медпрепарати, медичні маски, медичне обладнання/інвентар і т.д. В 2016 році все це за рішенням Кабміну було виключено зі списку того, що повинно поповнюватися та зберігатися в Держрезерві. Ні у кого не виникло питання, що буде робити Україна в разі пандемії, на кшталт нинішньої, яка охопила увесь світ. Наші уряди – це слабкі антикризові менеджери. Їх нічому не навчив свинячий грип в 2009 році, коли катастрофічно не вистачало індивідуальних масок. До речі, маски, які були на складах, Держрезерв вже намагався передати Міністерству охорони здоров'я кілька років поспіль, але вони йому не були потрібні. Але про це трохи пізніше.

Хочу дати трохи пояснень щодо фінансування. З 2003 року Держрезерв не отримував грошей з бюджету. Вдумайтеся у ці цифру - 17 років! За рахунок чого ж Держрезерв поповнює та оновлює свої запаси – спитаєте ви? Держрезерв закуповує запаси за гроші від реалізації залишків та прибутку власних підприємств. Щоб не було ні у кого ілюзій про ВЕЛИКІ обсяги коштів із держбюджету. Підтримки із держбюджету не має. І не має вже як 17 років. Скільки у нас було Кабмінів, Верховних Рад і Президентів за ці роки? Нікого не цікавило питання - що лежить в Держрезерві!? Якої якості!? Як Держрезерв оновлює запаси без єдиної гривні, виділеної з бюджету? Навіщо ламати голову щодо грошей на формування/поновлення/освіження запасів, простіше ж викинути, наприклад, той же перелік медпрепаратів з номенклатури. І це не єдиний приклад. Така ж сама ситуація із спиртом, борошном, крупами тощо. Навіщо перейматися цими питаннями, якщо провину завжди можна скинути вниз по бюрократичному ланцюгу.

Повернемося до медичних масок та епопею із передачею їх у МОЗ, профільне міністерство.

Враховуючи специфічнисть та вузькопрофільне застосування матеріальних цінностей медичного призначення, їх реалізація (тут мова і про маски у кількості 10 мільйонів штук) протягом 2012-2018 років не дала позитивного результату. Було проведено 23 аукціони. Результат нульовий, тобто не продано. Не врятувало ані неодноразове пониження ціні, ані звернення в усі профільні комітети та до стекхолдерів. Грошей на освіження цих запасів також не було отримано. Чому так, це вже інша тема, бо про аукціони Держрезерву можна написати книгу, або, навіть, збірник.

В 2010 було затверджено номенклатуру та обсяги накопичення на випадок надзвичайних ситуацій, до якої увійшло майно медичного призначення. До Держрезерву було закладено обладнання, апаратура, витратне майно, дезинфекційні засоби, антисептики і захисні маски.

Вже через короткий час (1 рік), у зв’язку із закінченням гарантійного терміну зберігання, нагальним постало питання проведення освіження майна, яке не відбулось. Відповідно до норм Закону України «Про державний матеріальний резерв» освіження включає в себе відпуск (реалізацію) матеріальних цінностей та їх закладання (придбання) в аналагічних обсягах за кошти, отримані від реалізації.

З метою збереження матеріальних цінностей медичного призначення, закладених до державного резерву, недопущення втрати бюджетних коштів та подальшого нанесення збитків державі, Держрезерв неодноразово протягом 2011-2020 намагався передати вказані матеріальні цінності до Міністерства охорони здоров’я України. Серед цих цінностей були і 10 мільйонів масок. Як я вже зазначав, купувати їх на аукціонах ніхто не збирався. Не потрібні вони були і МОЗ.

І саме за ініціативи МОЗ України, із номенклатури державного матеріального резерву у 2016 році було виключено товари медичного призначення.

То, чи винний Голова Держрезерву у відсутності на сьогодні в номенклатурі товарів медичного призначення? Або у просроченні термінів реалізації цих товарів? Однозначно, ні. Звинувачувати Держрезерв і його сьогоднішнє керівництво безглуздо. Більш того, саме МОЗ України влітку 2019 повідомляло Держрезерв про відсутність пропозицій до створення нових запасів майна медичного призначення для їх подальшого закладання та зберігання. Нагадаю, що Держрезерв це інструмент реалізаціїї політик Кабміну і Міністерств (а також ЦОВВ).

Держрезерв - не центр прийняття стратегічних рішень, а всього лиш виконавчий орган із обмеженим набором можливостей. При розумному використанні цього інструменту можна завадити багатьом неочікуваним проблемам, врятувати багато життів і зберегти здоров’я українців. При наявності стратегічного підходу до планування та прогнозування розвитку країни з боку Кабміну, політичної волі та поваги до своїх громадян.