Крах образования — это крах нации. В Днепропетровской области хотят уничтожить лицей

«Для уничтожения нации не нужны атомные бомбы или ракеты дальнего радиуса действия. Достаточно снизить качество образования и разрешить списывать на экзаменах. Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания рушатся от рук таких инженеров. Деньги пропадают из-за таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость исчезает из-за таких юристов и судей. Крах образования — это крах нации!» — такая надпись встречает студентов Стелленбосского университета в ЮАР. Так вот, в свете последних событий, появляется твёрдая уверенность в том, что табличку с подобными высказываниями следует вешать над душой у каждого из чиновников, которые активно уничтожают образование в Украине .

Фото: Макс Требухов

Сегодня речь пойдёт об Апостоловском районном лицее-интернате, который расположен в Днепропетровской области. Учителя и ученики мечтают отпраздновать 30-летний юбилей любимого учебного заведения, но не всё так просто. Ведь лучшая школа бывшего Апостоловского района в городе Зеленодольск находится на грани исчезновения. Происходит это из-за образовательных реформ и безалаберности городского руководства в лице главы ОТГ Дмитрия Невеселого, для которого, видимо, не столь важен процесс образования молодёжи. Именно в этом лицее дети занимаются научно-исследовательской деятельностью, пишут и защищают научные работы, а также выступают с проектами на областных и Всеукраинских конкурсах.

Очевидно, что вместе с единственным лицеем юные таланты потеряют возможность для поступления в ВУЗы Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы и другие учебные заведения Украины. За 29 лет работы из лицея выпустились сотни ребят, которые стали успешными IT-специалистами, бизнесменами, учеными и преподавателями в ВУЗах множества областей Украины, депутатами органов местного самоуправления, а также специалистами высокого уровня в различных отраслях.

Постоянные изменения законодательства, образовательные реформы, равнодушная власть и довольно несправедливая бюрократия — это то, с чем коллективу лицея уже 2 года приходится взаимодействовать, параллельно с насыщенным учебным процессом. Всё потому, что образовательному заведению не продлевают свидетельство про аттестацию. Учредительные документы не дают по причине того, что лицей не могут переименовать. Всяческие обращения в Зеленодольскую ОТГ о переименовании лицея уже несколько лет встречают отказ, объясняемый изменениями в законодательстве, вопросами финансирования и демографической ситуацией в районе.

Однако, из многовековой истории мы знаем, что безвыходных ситуаций не бывает. Дело в том, что лицей-интернат готов к частичному внебюджетному финансированию. Учебный коллектив обратился за поддержкой к Главе Днепропетровской областной государственной администрации. В письме сообщается, что лицей готов укомплектовать классы, как это потребуется, оптимизировать технический персонал и создать благотворительный фонд для привлечения внебюджетных средств. У коллектива уже есть на примете несколько организаций, готовых предоставить гранты и поддержать лицей в образовательных проектах.

Директор департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Алексей Полторацкий подтверждает, что переименование Апостоловского районного лицея-интерната в «лицей», сохранит его на территории Зеленодольской громады. И с 2024 года область готова принять заведения на баланс, что позволит сохранить уникальное учреждение и предоставит возможность детям на территории ОТГ получить обучение в 10-11 классах. Следовательно, сохранит учреждение, как социальный лифт для детей бывшего Апостоловского района, предоставив возможность получить уникальные знания и поступить в передовые университеты нашей страны.

Весь коллектив лицея, его ученики и их родители мечтают сохранить учебное заведение, которое является лучшим в районе и воспитывает достойное будущее украинской нации.