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Андрушівка – райцентр Житомирщини з палацом

Андрушівка – місто Житомирської області, яке знаходиться недалеко від Житомира і варте, щоб у нього заглянули проїздом. Сюди я їхав через Житомир, тому що траса до Житомира доволі таки хороша. Також по дорозі варто заїхати у Стару Котельву – подивитися на костел (але про це буде окремий блог). Кажуть, є автобуси з залізничної станції Брівки.

Фото: Олександр Рудоманов

У нинішньому районному центрі Житомирщини розташований один з палаців Терещенків, збудований у середині XIX століття за наказом Станіслава Бержинського. У 1843 році маєток викупили і згодом перебудували у стилі французького неоренесансу.

Під час жовтневого перевороту тут був штаб червоних, навіть виступав Будьонов. Червоні, звісно, розграбували палац та хотіли ще висадити в повітря, але місцеві жителі вмовили цього не робити. У 1975 році реконструктори добудували другий поверх над оранжереєю, яка з'єднувала палац і господарський корпус, хоча добудова вийшла доволі таки органічною. Зараз палац – це Андрушівська загальноосвітня школа №1, в якій почали ремонтні роботи, адже видно, що будівля рушиться.

Поруч розкинувся симпатичний парк з озером та пам’ятником Ніколу Терещенку, який його заснував. На жаль, коли я був у місті, там постійно йшов дощ, тому повноцінно насолодитися містом не вийшло.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

Навпроти міськради знаходяться два пам'ятника – Тарасу Шевченку та кобзарю. Також в центрі основні кафе та магазини міста, також є парковка.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Ще одна цікава споруда міста – залізнична станція 1926 року побудови, яка вже не працює і занепадає. Залізницю у місто збудували для потреб цукрового заводу в кінці XIX століття від станції Брівки, але пасажирський рух припинили у 2017 році. Місцеві депутати надсилали звернення, але без толку. А цукровий завод, якому і потрібна була залізниця – не витримав конкуренції і закрився ще в далекому 2005 році.

Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов

На жаль, у місті я гуляв не довго, так як весь день дощило. Прогулявшись з пів годинки містом, я поїхав далі – на Бердичів!

Олександр Рудоманов Олександр Рудоманов , журналист
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