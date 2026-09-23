​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви

Удар по Московському НПЗ , де в Капотні палав велетенський тризуб — знову на пів року в черги, росіяни, продовжуємо голосувати за «єдро». Ну і пуски української балістики для забезпечення цього свята. FP-7 «Пелікан» — що ми знаємо про нього?

Фото: Fire Point Українська компанія Fire Point оприлюднила відео перших випробувань балістичної ракети FP-7.

Візуально ракета має сильну схожість із зенітними ракетами сімейства 48Н6, які використовуються в радянських та російських комплексах С-300 і С-400. Але на відео зафіксовано «гарячий» старт із похилої направної, встановленої на мобільному автомобільному трейлері. Це принципово відрізняє її від С-300, що використовують вертикальний «холодний» пуск (мінометний старт із пускового контейнера з подальшим увімкненням маршового двигуна).

По-перше, швидкість згортання. Гідравліка похилої направної банально простіша: впустив стрілу на причіп, знявся з гальм і розчинився в посадці. Важкі вертикальні установки (як ті ж С-300 або «Іскандери») вимагають часу на пакування масивного транспортно-пускового контейнера і, головне, складання важких аутригерів — гідравлічних лап, на яких вивішується машина, щоб її не розчавило віддачею.

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По-друге, ми викинули на смітник усю цю шизофренічну складність «холодного» мінометного старту. С-300 випльовує двотонну ракету пороховим генератором на 30 метрів угору, і тільки там вмикається маршовий двигун. Це вимагає ювелірної збірки, ідеальних допусків та аерокосмічних заводів. Якщо двигун не заведеться — ракета просто падає на голову розрахунку. Наш похилий старт — це примітивний, дубовий «гарячий» пуск. Замкнув ланцюг, порох спалахнув, ракета зійшла з рейки. Все.

Фото: Fire Point

По-третє, шасі та газодинаміка. При вертикальному «гарячому» пуску реактивний струмінь із температурою під 2000 градусів б'є прямо в палубу. Щоб машина не згоріла і не луснула навпіл, потрібні важкі газовідбійники, вогнетривка сталь і специфічні багатовісні шасі (типу білоруських МЗКТ), які коштують як крило від Boeing. Похилий старт відводить факел назад, у землю. А це означає, що пускову можна зварити на базі звичайного важкого комерційного тягача (MAN, Tatra) або взагалі на стандартному цивільному напівпричепі.

Так, у похилого старту є один мінус — машина має бути фізично розгорнута в бік цілі (азимут пуску обмежений), тоді як вертикалка може стріляти на всі 360 градусів. Але ми свідомо проміняли цей комфорт на можливість клепати пускові установки швидко, дешево і на потужностях будь-якого вагоноремонтного чи кранового заводу, навіть в умовах вибитої енергетики.

Радіус 200 км. Чи достатньо цього, щоб дістати до Москви? Непрямо — так. Б'ють не по самому НПЗ, а по батареях ЗРК та РЛС на шляху до нього, пробиваючи коридор. Наразі з відкритих джерел кругове ймовірне відхилення заявлено на рівні 14 метрів. Це дуже пристойно — в ізраїльської LORA десять метрів, що цілком зіставно з «Іскандером» і касетним ATACMS.

Фото: Вікі/Віталій Кузьмін Радар 92Н6А на російському ракетному комплексі С-400.

Серце батареї С-400 — це радар 92Н6. Без нього пускові установки — це просто сліпі вантажівки з трубами. Щойно радіолокатор підсвічування і наведення (РПН) починає «світити» в небо, щоб опромінювати цілі, його потужне випромінювання досить швидко фіксує радіотехнічна розвідка і західні літаки-розвідники.

Проблема росіян у тому, що основа їхнього боєкомплекту на дальніх дистанціях — це саме старі напівактивні 48Н6. Коли С-400 намагається перехопити балістику (той же ATACMS або FP-7), він робить це важкими ракетами і змушений стояти з увімкненим РПН до останньої секунди, ведучи перехоплювач. Саме в це вікно йому і прилітає пташка.

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Далі все по накатаній: по розкритих координатах активного радара прилітає касета. Розкривається — і суббоєприпаси засипають органи управління та «очі» батареї. Саме тому зараз базова тактика — запустити дешеві дрони-приманки (декої), змусити розрахунок С-400 увімкнути РПН, а потім вдарити по ньому балістикою в момент прольоту тих же «Фламінго» та реактивних дронів. Відкатаємо технологію, масштабуємося, взимку випалимо передпілля біля кордону і потихеньку будемо нарощувати дальність — у нас не було замкнутого циклу по ОТРК, багато чого треба ще відкатати на практиці і набити гулі на дитячих хворобах.

Фото: telegram/Fire Point 17 вересня поблизу селища Порошино у Брянській області Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях і якою Росія обстрілювала Київ.

На зараз ми вразили і відправили в планові та позапланові ремонти (а їх ніхто не скасовував, зараз пік споживання) 40-45% переробки РФ. Це дуже успішна стратегічна бомбардувальна кампанія. У літньо-осінній пік Росія скотилася до жорсткого дефіциту. Добове виробництво бензину впало до 75-80 тисяч тонн при реальному попиті в 115-120 тисяч тонн. За даними трекерів на кінець літа і початок осені, паливні обмеження зачепили 92% суб'єктів РФ (78 із 83 міжнародно визнаних регіонів). У двох третинах регіонів запровадили QR-коди для комерційного транспорту, жорсткі ліміти на відпуск в одні руки та повна заборону на заправки в каністри. У Пітері на половині заправок тупо немає бензину — а це торгові ворота СРСР 2.0 і другий за доходами мегаполіс.

Збиральна кампанія 2026 року йде з відставанням майже втричі від торішніх графіків через банальну відсутність дизеля в південних регіонах РФ. Через дефіцит пального техніка виходить у поля із затримкою у два-три тижні. Пшениця перестоює в колосі, що призводить до її обсипання (втрати маси до 15-20%) та ураження грибковими захворюваннями під час осінніх дощів. Пшениця 3-го і 4-го класів (продовольча) прямо на полях гниє і перетворюється на 5-й клас (фураж). У чатах фермери прямо пишуть, що їм вигідніше звалити зерно в ангар, ніж платити елеватору.

У середині вересня 2026 року були вибиті АВТ-6 на Сизранському НПЗ та АВТ-3 на «Славнефть-ЯНОС» (потужність 15 млн тонн). Московський НПЗ, який переробляв 11,6 млн тонн сировини на рік, отримав найтяжчі пошкодження 20 вересня і гарантовано виведений з ладу щонайменше до початку 2027 року.

Фото: соцмережі окупантів Пожежі у Москві та області внаслідок атаки ЗСУ, 20 вересня 2026 р (в тому числі за участю 'Пелікана')

Усе це провокує найтяжчу системну кризу — за свій рахунок у нафтових мономістах відправилися десятки тисяч робітників, Росія втрачає можливість заробляти на продуктах із доданою вартістю. Країні довелося блокувати експорт бензину та дизеля, щоб заткнути внутрішні дірки, а це відрізало приплив валюти в бюджет. Із 2 вересня 2026 року у 26 аеропортах Росії (включно з петербурзьким Пулково) введено жорсткі ліміти — заправка бортів дозволена суворо відповідно до польотного плану, без видачі додаткових резервних об'ємів. Практика «заправки про запас» для економії на різниці цін між регіонами повністю заборонена. Плюс зимовий дизель — це додавання у звичайний гасових фракцій, тож узимку стане ще веселіше.

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Тільки до серпня 2026 року економіка РФ втратила від дронових атак понад 24,5 мільярда доларів. Це і залізо, і зростання виплат на демпфер, і екстрені закупівлі палива — все разом. З урахуванням зупинки в середині вересня ще двох НПЗ «Роснєфті» (мінус 15 млн тонн переробки на рік), ця сума до початку зими гарантовано перевалить за 30 мільярдів доларів. І це чистий прямий збиток, без урахування інфляції на споживчі товари. Сюди ж плюсуйте вартість ректифікаційних колон, компресорних станцій та резервуарних парків, недоотриманий прибуток від зупинки експорту високомаржинального бензину й дизеля, а також істеричні витрати нафтових корпорацій на закупівлю приватних систем РЕБ та зведення антидронових сіток навколо заводів.

Фото: Astra Палає Куйбишевський НПЗ

Можна було б насипати за ціну війни Крим із алмазної крихти біля Сочі, а там спорудити статую Путіну верхи на стерху. Але ні. Тепер доводиться платити за рахунками. Регулярне ураження установок первинної переробки (АВТ) перевело проблему з категорії «тимчасові труднощі» у системну економічну кризу з довгостроковими наслідками, вигрібати які доведеться роками.