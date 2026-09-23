Викрили ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, серед них прислужник УПЦ МП

У Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила працівника місцевого оборонного заводу, який агітував до “показового” ракетного удару по Києву та Львову.

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Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів у різних регіонах України.

Як йдеться у пресрелізі, зловмисники виправдовували збройну агресію ворога та розпалювали міжнаціональну ворожнечу всередині нашої держави.

У Києві викрито церковного прислужника одного з храмів УПЦ (МП), який закликав до захоплення столиці України.

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Як з’ясувало розслідування, паламар поширював агітацію ворога у власному Телеграм-каналі. Додатково фігурант активно публікував у чатах популярних соцмереж коментарі на підтримку збройних угруповань рф та кремлівського режиму.

Крім нього у місті затримано блогера, який закликав у Фейсбуці до фізичної ліквідації представників однієї з національних меншин та підпалу їхніх культових споруд.

Також у цьому інтернет-ресурсі фігурант погрожував військовослужбовцям Сил оборони та їхнім родинам.

У Запоріжжі контррозвідка СБУ викрила працівника місцевого оборонного заводу, який у Телеграм-каналах агітував рашистів до “показового” ракетного удару по Києву та Львову.

Ще однією фігуранткою є лаборантка місцевої приватної клініки. Вона заперечувала російські обстріли Запоріжжя та поширювала дезінформацію про бойову роботу Сил оборони.

Для цього вона використовувала декілька фейкових акаунтів у Телеграмі, а також у заборонених соцмережах “Одноклассники” та “ВКонтакте”.

Ініційовані Службою безпеки лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами незаконних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством, вчинена з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності).

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.