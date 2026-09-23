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Сили оборони уразили пункти управління БпЛА та склад російського підрозділу "Рубікон"

Прицільні удари були по Донецькій області та Луганщині.

Сили оборони уразили пункти управління БпЛА та склад російського підрозділу "Рубікон"
Уражено важливі об'єкти ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж 22 вересня та в ніч на 23 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.

 Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Донецькій області українські військові уразили пункти управління безпілотниками противника поблизу Новоселівки Першої та Дачного.

У районі Волновахи на Донеччині ціллю став склад безпілотників підрозділу "Рубікон".Українські військові також завдали ударів по об’єктах матеріально-технічного забезпечення російських військ.

 Поблизу Кундрючого на Луганщині уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Ще два склади матеріально-технічних засобів знищено в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

Крім того, поблизу Красногорівки на Донеччині українські сили уразили місце зосередження особового складу підрозділу безпілотників.

  • Вчора, 22 вересня, Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів в Росії – "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. Розташовані об’єкти за 1300 і 910 км від українського кордону відповідно. На території обох підприємств після ударів зафіксували пожежі.
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