Сили оборони уразили пункти управління БпЛА та склад російського підрозділу "Рубікон"

Упродовж 22 вересня та в ніч на 23 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, у Донецькій області українські військові уразили пункти управління безпілотниками противника поблизу Новоселівки Першої та Дачного.
У районі Волновахи на Донеччині ціллю став склад безпілотників підрозділу "Рубікон".Українські військові також завдали ударів по об’єктах матеріально-технічного забезпечення російських військ.
Поблизу Кундрючого на Луганщині уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Ще два склади матеріально-технічних засобів знищено в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.
Крім того, поблизу Красногорівки на Донеччині українські сили уразили місце зосередження особового складу підрозділу безпілотників.
- Вчора, 22 вересня, Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів в Росії – "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. Розташовані об’єкти за 1300 і 910 км від українського кордону відповідно. На території обох підприємств після ударів зафіксували пожежі.