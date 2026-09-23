Сили оборони уразили пункти управління БпЛА та склад російського підрозділу "Рубікон"

Прицільні удари були по Донецькій області та Луганщині.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж 22 вересня та в ніч на 23 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у Донецькій області українські військові уразили пункти управління безпілотниками противника поблизу Новоселівки Першої та Дачного.

У районі Волновахи на Донеччині ціллю став склад безпілотників підрозділу "Рубікон".Українські військові також завдали ударів по об’єктах матеріально-технічного забезпечення російських військ.

Поблизу Кундрючого на Луганщині уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Ще два склади матеріально-технічних засобів знищено в районах Гірника та Великої Шишівки Донецької області.

Крім того, поблизу Красногорівки на Донеччині українські сили уразили місце зосередження особового складу підрозділу безпілотників.