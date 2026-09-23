У Харкові повідомили про підозру жінці, яка поширювала російські наративи і називала українське керівництво "хунтою"

Їй загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові Служба безпеки припинила протиправну діяльність ще однієї прихильниці проросійських наративів, яка влаштовувала інформаційні диверсії та поширювала заборонену тоталітарну символіку у соцмережах.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Підозрювана - 65-річна уродженка Росії, яка нині проживає у Харкові, систематично поширювала матеріали, що заперечували окупацію українських територій, а також містили символіку комуністичного та нацистського тоталітарних режимів.

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Свою незаконну діяльність жінка розпочала після початку повномасштабного вторгнення Росії. Для поширення інформації вона використовувала власний акаунт у Телеграм та регулярно публікувала наративи російської пропаганди у відкритих чатах. Зокрема, вона стверджувала, що Севастополь нібито є "російським" містом та переконувала інших учасників обговорень у повній втраті Криму та Донбасу. Також жінка поширювала наративи про "нацистський режим" в Україні, називала українське керівництво "хунтою" і розповсюджувала заклики про окупацію всієї України, а Харків, Київ та Одесу вона також назвала "російськими містами".

Крмі того, фігурантка поширювала матеріали щодо бойових дій на Луганщині, у яких відповідальність за загибель цивільних поклала на українських військових, тоді як дії росіян подавалися у вигідному для них контексті.

Підозрювана розмістила зображення із нацистською символікою та гаслами, а надалі неодноразово публікувала зображення комуністичної символіки, зокрема - прапори та іншу атрибутику тоталітарних режимів.

Лінгвістична експертиза підтвердила протиправну діяльність фігурантки. Їй повідомили жінці про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно) і ч. 1 та ч. 2 ст. 436-1 (поширення та публічне використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, вчинене повторно).

Їй загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.