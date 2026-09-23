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Росіяни вдарили авіабомбою по Краматорську: поцілили по храму та житлових будинках

Попередньо, поранені 2 людей.

Росіяни вдарили авіабомбою по Краматорську: поцілили по храму та житлових будинках
Обстріл Краматорська
Фото: ДСНС Донеччини

Увечері 22 вересня російські окупанти завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, будівля храму святого Іоанна Предтечі та легковий автомобіль. Після удару рятувальники обстежили місце атаки, надали допомогу постраждалим і ліквідували пожежу у трьох квартирах. Через сильне задимлення двоє людей не могли самостійно вийти з будинку. 

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Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини

Фото: ДСНС Донеччини

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що знищення церков є проявом ставлення Росії до релігії, яку Кремль системно використовує як інструмент пропаганди.

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