Увечері 22 вересня російські окупанти завдали авіаудару по житловій забудові Краматорська. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
Пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків, будівля храму святого Іоанна Предтечі та легковий автомобіль. Після удару рятувальники обстежили місце атаки, надали допомогу постраждалим і ліквідували пожежу у трьох квартирах. Через сильне задимлення двоє людей не могли самостійно вийти з будинку.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що знищення церков є проявом ставлення Росії до релігії, яку Кремль системно використовує як інструмент пропаганди.
- За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області. Людей вбили у Краматорську, Слов'янську, Степанівці та Спасько-Михайлівці. Ще 10 осіб отримали поранення.