У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоПодії

"Укрпошта" змінила порядок обслуговування у міських відділеннях: пріоритет – посилкам

Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги наразі залишаються без змін.

"Укрпошта" змінила порядок обслуговування у міських відділеннях: пріоритет – посилкам
Ілюстративне фото
Фото: Укрпошта

"Укрпошта" змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях, де є більше одного операційного вікна, пріоритет надаватимуть прийманню та видачі посилок.

Про це написав у Telegram генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Першочергово працівники прийматимуть відправлення, які можна буде оформити поза загальною чергою. Другим пріоритетом стане видача посилок – її також здійснюватимуть поза чергою. У компанії пояснили таке рішення необхідністю пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог. 

Реклама

За словами гендиректора "Укрпошти", якщо посилку прийняти до оголошення тривоги, вона матиме більше шансів потрапити на сортування та відправитися того самого дня.

Фінансові послуги надаватимуться у звичайному порядку

Водночас фінансові послуги, зокрема виплата пенсій та проведення платежів, і надалі надаватимуться у звичайному порядку. В "Укрпошті" зазначили, що такі операції можна здійснити того самого дня навіть після завершення повітряної тривоги.

Новий порядок уже запроваджено більш ніж у 90% міських відділень, які мають понад одне операційне вікно. Там "Експрес-вікно" працюватиме за новими правилами.

Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги наразі залишаються без змін. Водночас "Укрпошта" готує пропозиції щодо особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Наступним кроком компанія називає запуск станцій самообслуговування та збільшення кількості поштоматів.

  • Раніше уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня – посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди мають перейти в укриття.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies