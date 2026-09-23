Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги наразі залишаються без змін.

"Укрпошта" змінила порядок роботи міських відділень. Відтепер у відділеннях, де є більше одного операційного вікна, пріоритет надаватимуть прийманню та видачі посилок.

Про це написав у Telegram генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Першочергово працівники прийматимуть відправлення, які можна буде оформити поза загальною чергою. Другим пріоритетом стане видача посилок – її також здійснюватимуть поза чергою. У компанії пояснили таке рішення необхідністю пришвидшити рух відправлень через можливі скорочення робочого часу під час повітряних тривог.

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За словами гендиректора "Укрпошти", якщо посилку прийняти до оголошення тривоги, вона матиме більше шансів потрапити на сортування та відправитися того самого дня.

Фінансові послуги надаватимуться у звичайному порядку

Водночас фінансові послуги, зокрема виплата пенсій та проведення платежів, і надалі надаватимуться у звичайному порядку. В "Укрпошті" зазначили, що такі операції можна здійснити того самого дня навіть після завершення повітряної тривоги.

Новий порядок уже запроваджено більш ніж у 90% міських відділень, які мають понад одне операційне вікно. Там "Експрес-вікно" працюватиме за новими правилами.

Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги наразі залишаються без змін. Водночас "Укрпошта" готує пропозиції щодо особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Наступним кроком компанія називає запуск станцій самообслуговування та збільшення кількості поштоматів.