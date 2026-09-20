Головне за ніч та ранок неділі, 20 вересня: понад 230 боєзіткнень, операція "Вівальді", пожежа на Московському НПЗ

Нічні повітряні атаки , 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атака на пересувне відділення "Укрпошти" на Сумщині.

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Російські військові атакували дроном пересувне відділення АТ "Укрпошта" у Сумській області. Працівники компанії зазнали важких поранень, повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, атака сталася напередодні. Після поранення працівників лікарі в Сумах та Тростянці всю ніч боролися за їхнє життя.

"Ворог продовжує полювати на наші пересувні відділення Укрпошти, які везуть українцям пенсії, ліки, посилки та продукти. Учора чергову таку атаку дроном було здійснено на Сумщині", – зазначив Смілянський, додавши, що, попри важкі поранення працівників, лікарі дають обережно позитивний прогноз.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак, у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Степів та Вільного.

21 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1560 російських військових, знищили 4 ворожі танки та понад 1800 БпЛА оперативно–тактичного рівня. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 517 990 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Бійці Третього армійського корпусу у межах операції "Вівальді" звільнили села Шандриголове та Дерилове на Донеччині, а також встановили повний контроль над Дробишевим.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, у межах другого сезону наступальної операції українські військові повернули під контроль ще 40 км² території.

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Загалом протягом першого та другого сезонів операції "Вівальді" Третій армійський корпус повернув під контроль 125 км² території, з яких 50 км² були звільнені.

Докладніше – в новині.

У лікарні померла дитина, поранена внаслідок російської атаки у Вишгородському районі Київської області. Кількість загиблих на Київщині зросла до чотирьох людей – троє з них діти, повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За понад добу російських атак у п’яти районах Київщини пошкоджено 31 об’єкт.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 20 вересня Сили ППО знищили 101 зі 138 ворожих ударних дронів.

Влучання зафіксували на 17 локаціях, у пʼятьох місцях впали уламки.

Докладніше – в новині.

У ніч проти 20 вересня внаслідок атаки дронів загорівся Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ».

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Уночі жителі Москви та Московської області повідомляли про численні вибухи. Російський губернатор заявив про загибель щонайменше двох людей, ще шестеро отримали поранення.

Мер Москви раніше підтвердив атаку на один з об'єктів заводу. За його словами, на місці події ніхто не постраждав. За словами Собяніна, "відбито наймасованішу атаку ворожих безпілотників". Із вчорашнього дня ППО росіян нібито збили понад 1600 БпЛА. З них 450 — на підльоті до Москви.

Дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-6 і комплексну установку переробки нафти у складі комплексу "Євро+". "Ураження обох ліній означає не просадку виходу, а зупинку переробки як такої", – зазначає "Exilenova+".

Московський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб Московського регіону в бензині й авіаційному керосині, зазначає ASTRA.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час операції у Московському регіоні українські сили застосували низку далекобійних засобів, зокрема FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляницю», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.

Президент подякував українським військовим за проведену операцію та зазначив, що до неї були залучені СБУ, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки України.

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