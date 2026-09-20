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Росіяни понад 30 разів обстріляли міста і села Донецької області, – ОВА

Поранення отримали семеро людей, найбільше постраждалих у Слов’янську та Біленькому.

Росіяни понад 30 разів обстріляли міста і села Донецької області, – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські війська минулої доби 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранення отримали семеро цивільних жителів. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше постраждалих зафіксували у Краматорському районі.

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"У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 16 приватних будинків і багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Біленькому поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Дружківці поранено людину", — повідомив Філашкін.

У Слов’янську пошкоджено 16 приватних будинків та багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджені багатоповерховий будинок та автомобіль.

У Білозерському Покровського району російські обстріли зруйнували три приватні будинки та пошкодили ще два. Інформації про постраждалих там немає.

За добу з прифронтових територій Донецької області евакуювали 583 людини, серед них 51 дитина.

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