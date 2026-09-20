Поранення отримали семеро людей, найбільше постраждалих у Слов’янську та Біленькому.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська минулої доби 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранення отримали семеро цивільних жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше постраждалих зафіксували у Краматорському районі.

Реклама

"У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 16 приватних будинків і багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і авто; у Біленькому поранено 3 людини, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. У Дружківці поранено людину", — повідомив Філашкін.

У Слов’янську пошкоджено 16 приватних будинків та багатоповерхівку. У Краматорську пошкоджені багатоповерховий будинок та автомобіль.

У Білозерському Покровського району російські обстріли зруйнували три приватні будинки та пошкодили ще два. Інформації про постраждалих там немає.

За добу з прифронтових територій Донецької області евакуювали 583 людини, серед них 51 дитина.