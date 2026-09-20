Росіяни дроном атакували пересувне відділення "Укрпошти" на Сумщині

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Російські військові атакували дроном пересувне відділення АТ "Укрпошта" у Сумській області. Працівники компанії зазнали важких поранень.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, атака сталася напередодні. Після поранення працівників лікарі в Сумах та Тростянці всю ніч боролися за їхнє життя.

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"Ворог продовжує полювати на наші пересувні відділення Укрпошти, які везуть українцям пенсії, ліки, посилки та продукти. Учора чергову таку атаку дроном було здійснено на Сумщині", – зазначив Смілянський.

Він додав, що, попри важкі поранення працівників, лікарі дають обережно позитивний прогноз.

"Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання колег і бажаємо їм саме цього", – сказав гендиректор "Укрпошти".

Смілянський також зазначив, що компанія вдосконалює заходи безпеки та продовжує працювати.