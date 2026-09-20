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У Московській області вранці 20 вересня сталася пожежа на складських приміщеннях логістичної компанії «Современные Складские Технологии». За даними моніторингових ресурсів, загоряння сталося після атаки безпілотників.

Відео з палаючим складом опублікував ресурс Exilenova+. На кадрах видно масштабну пожежу на території складського комплексу.

За даними NASA FIRMS, займання зафіксували близько 03:58. Об’єкт розташований у Раменському районі Московської області, поблизу села Бритово, приблизно за 30 кілометрів від Москви.

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Повідомляється, що внаслідок пожежі складське приміщення повністю вигоріло.

"Современные Складские Технологии" – російська компанія, яка працює у сфері складської логістики та комерційної нерухомості. Вона є власником та оператором виробничо-складського комплексу в Раменському районі.

Компанія пропонує складські площі в оренду та на продаж, а на території комплексу триває будівництво нових виробничо-складських приміщень.

Ці складські приміщення могли використовувати для зберігання товарів російських маркетплейсів Ozon або Wildberries.

Раніше у Підмосков’ї також повідомляли про атаки безпілотників на логістичну інфраструктуру російського Wildberries.