Серед можливих напрямів співпраці російська сторона раніше пропонувала спільні проєкти в Арктиці.

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Путін і Трамп під час зустрічі на Алясці

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укладення окремих бізнес-угод із Росією ще до завершення війни в Україні.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох співрозмовників, ознайомлених із перебігом переговорів.

За даними видання, у Вашингтоні вважають, що укладення окремих економічних домовленостей до завершення бойових дій може продемонструвати Москві серйозність намірів США щодо можливого "перезавантаження відносин".

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Один із американських чиновників, на якого посилається NYT, зазначив, що економічні стимули також можуть спонукати представників російської еліти тиснути на Владіміра Путіна задля припинення війни. Водночас конкретні угоди, які можуть бути запропоновані Росії, наразі не визначені.

Такий підхід може відрізнятися від попередньої позиції Вашингтона, за якою економічна співпраця з Москвою мала відновитися після завершення війни. За даними NYT, серед можливих напрямів співпраці російська сторона раніше пропонувала спільні проєкти в Арктиці, розробку рідкоземельних металів та виробництво алюмінію.

Водночас Сполучені Штати продовжують використовувати санкційний тиск на Росію. Нещодавно президент Трамп підписав закон про нові санкційні заходи проти РФ. Reuters повідомляв, що у Кремлі заявили: нові американські санкції можуть ускладнити переговори щодо завершення війни.

Окремо після зустрічі Путіна зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 5 вересня радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що сторони детально обговорювали економічні питання та потенційні великі взаємовигідні російсько-американські проєкти.