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​Азербайджан, Туреччина та Узбекистан проведуть спільні військові навчання

До маневрів залучать особовий склад, бойову техніку, морські та авіаційні засоби, а також безпілотні літальні апарати.

​Азербайджан, Туреччина та Узбекистан проведуть спільні військові навчання
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Азербайджані з 21 вересня до 1 жовтня відбудуться військові навчання "Сила єдності – 2026" за участю військовослужбовців Туреччини та Узбекистану.

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану

“Навчання проходитимуть у три етапи на декількох майданчиках: у навчальному центрі «Гизилгая» в Карабаському економічному районі, центрі «Гарабаглар» у Нахічеванській Автономній Республіці, а також у районі навчань «Беюк-Зіря» в азербайджанській акваторії Каспійського моря”, - йдеться у повідомленні.

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До маневрів залучать особовий склад, бойову техніку, морські та авіаційні засоби, а також безпілотні літальні апарати.

Метою навчань є підвищення рівня готовності до спільних операцій, покращення координації військ і стандартизація навчальних процедур, а також удосконалення нових бойових можливостей підрозділів.

Під час навчань відпрацьовуватимуться протидія гібридним загрозам, планування і проведення спільних операцій.

Зазначається, що наразі турецькі військовослужбовці та авіація вже прибули в Азербайджан. 

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