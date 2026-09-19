Politico: Європейські лідери попереджають про посилення загрози збоку Росії на тлі гібридної війни

Населення європейських країн готують про ймовірні дронові та ракетні атаки РФ на тлі посилення гібридної війни.

Європейські високопосадовці дедалі частіше попереджають про можливість російських атак дронами або ракетами по країнах НАТО на тлі посилення гібридної активності Москви, пише Politico.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія найближчими місяцями може вдатися до гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. Він попередив про можливість потрапляння дронів або ракет на територію держав східного флангу НАТО. Подібні попередження Туск публічно озвучував і раніше.

Водночас два дипломати НАТО заявили, що союзники не отримували офіційних повідомлень про нову розвідувальну інформацію, яка б змінила оцінку безпосередньої загрози Альянсу.

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На тлі цих попереджень Німеччина готує лікарні до можливих надзвичайних ситуацій, Литва оновила плани евакуації, а країни НАТО проводять військові навчання в Балтійському регіоні.

Президент Франції Еммануель Макрон 18 вересня провів екстрену нараду з лідерами політичних сил і кандидатами на президентських виборах 2027 року. Він заявив, що російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася, і доручив розробити план захисту критичної інфраструктури. Reuters також повідомляє про французькі заходи у відповідь на посилення гібридних загроз, які Париж пов’язує з Росією.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен також закликав серйозно поставитися до попереджень польського прем’єра.

"Це не випадково, що прем’єр-міністр Польщі висловлюється так рішуче. Ми маємо сприймати це попередження дуже серйозно. Ми повинні послідовно демонструвати, що ми цього не приймаємо і що, за необхідності, вживатимемо заходів", – заявив Єттен.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав громадян бути готовими до можливих диверсій та атак російських дронів.

"Морально підготуватися до того, що щось може статися", – закликав Стубб.

Водночас високопоставлений європейський чиновник у сфері оборони заявив, що Росія активізувала свою діяльність.

"Росія прискорила темпи своєї активності, тому нам потрібно залишатися пильними. Це можна розглядати як прояв ширшої тенденції. Ми вже бачили подібні попередження раніше, і цілком можливо, що їх буде ще більше", – сказав чиновник.

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Останніми місяцями європейські країни повідомляли про порушення повітряного простору, підозри у диверсіях та інші інциденти, які розглядають у контексті російської гібридної активності.

Як відомо, з січня по серпень у Європі зафіксували близько 100 офіційно підтверджених гібридних інцидентів у порівнянні із приблизно 60 за аналогічний період минулого року. Водночас представник НАТО зазначив, що реальна кількість таких випадків може бути більшою.

Серед нещодавніх інцидентів були випадки порушення повітряного простору, які фіксували в країнах Балтії, а також підозри щодо використання безпілотників для диверсійних операцій.

Водночас представник НАТО заявив, що наразі Альянс не бачить безпосередньої загрози нападу на свої країни. За його словами, союзники продовжують стежити за ситуацією та мають забезпечити готовність НАТО до можливих загроз.

Європейські посадовці також допускають, що Москва може використовувати гібридні операції для тиску на країни, які підтримують Україну. На думку окремих представників Альянсу, такі дії можуть бути пов’язані зі спробами Росії впливати на політичні рішення та рівень підтримки України.