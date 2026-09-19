У Лондоні вручили "авіаційний Оскар" найкращій авіакомпанії світу

Авіаперевезення наразі стикаються з величезними викликами через ситуацію на Близькому Сході.

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Рейтингова організація авіаційного транспорту Skytrax провела у Лондоні церемонію нагородження найкращої авіакомпанії світу у 2026 році. Їхній приз вважають своєрідним "авіаційним Оскаром".

Як пише CNN, нагорода дісталась Singapore Airlines, що стало їхньою шостою перемогою. Сінгарпурському перевізнику вдалося обійти у рейтингу Qatar Airways, яка є абсолютним лідером за кількістю призів за останні 15 років - дев'ять перемог.

До топ-шістки також змогли потрапити Сathay Pacific Airways з Гонконга, All Nippon Airways з Японії, турецькі Turkish Airlines та Emirates з ОАЕ.

Британські авіалінії, яким вдавалося вигравати у минулі роки, відсутні у рейтингу. Зовсім немає там американських перевізників - Північну Америку серед найкращих представляла тільки канадська компанія Air Canada.

Цьогоріч цінність визнання найкращою авіакомпанією світу особливо висока через кризу, з якою зіткнулась галузь внаслідок війни на Близькому Сході і скорочення поставок авіаційного палива.