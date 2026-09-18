Іспанська поліція почала операцію очищення пляжу в Сеуті від мігрантів

Іспанська поліція розпочала операцію з очищення пляжу Сеути від мігрантів.

Про це пише Reuters.

За даними видання, іспанська поліція боротьби з масовими заворушеннями стріляла гумовими кулями в повітря та била людей кийками.

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За оцінками Іспанії, на території анклаву залишається 10 000 мігрантів. Ще понад 72 000 перетнули кордон з Марокко наприкінці липня, хоча більшість пізніше покинули країну.

Влада Іспанії побудувала нове тимчасове житло в порту анклаву для розміщення 1700 осіб. Проте, за даними неурядових організацій, тисячі людей залишаються без житла та сплять на вулицях у таборах.

Операція з очищення пляжів розпочалася 18 вересня і в ній брали участь як поліція боротьби з масовими заворушеннями, так і іспанські військові. Спалахнули сутички з мігрантами, які боролися за обмежену кількість доступних місць.

Переважна більшість мігрантів – чоловіки та хлопчики. Тимчасове житло побудоване лише для дорослих чоловіків, тому неповнолітніх розділяють та розміщують окремо. Ще близько 4000 мігрантів залишаються на вулиці на пляжах та тротуарах Сеути.