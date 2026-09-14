У ЄС планують посилити міграційну політику після кризи в Сеуті

Європейська комісія, ймовірно, ще більше посилить міграційну політику після кризи в Сеуті. У найближчі місяці планують ухвалити значні зміни, про які президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може оголосити у своїй промові про стан Європейського Союзу цього тижня.

За словами кількох представників ЄС, дипломатів та євродепутатів, з якими поспілкувалося видання Euronews, наразі розглядають три основні варіанти зміцнення зовнішніх кордонів ЄС та збільшення кількості повернень нелегальних мігрантів.

Ці варіанти не виключають один одного, тому фон дер Ляєн зрештою може вирішити просувати одразу кілька із них.

Реклама

Тимчасове призупинення права на притулок. Це найрадикальніша пропозиція, яку наразі обговорюють. Вона передбачає тимчасове призупинення дії правил щодо надання притулку у випадках раптового масового прибуття мігрантів. Це означатиме, що країни ЄС більше не будуть зобов’язані розглядати заяви про притулок від людей, які нелегально в’їхали на територію ЄС за обставин, подібних до тих, що спостерігалися в Сеуті.

За чинними правилами будь-який іноземець, який перебуває на території країни ЄС, має право подати заяву про надання притулку незалежно від способу в’їзду до Європи. Кожна заява має розглядатися індивідуально. Зміни просувають деякі держави-члени, які вже запровадили подібні заходи останніми роками.

Греція у липні 2025 року на три місяці призупинила розгляд заяв про надання притулку від мігрантів, які прибували морем із Лівії. Польща з березня 2025 року застосовує аналогічну заборону щодо мігрантів, які перетинають кордон із Білорусі.

Більше повноважень для Frontex. Прагнення Єврокомісії розширити повноваження та збільшити чисельність прикордонного агентства ЄС Frontex не є новим, але події в Сеуті надали цій ідеї нового поштовху, заявив представник ЄС.

У липні 2024 року фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті після переобрання пообіцяла втричі збільшити штат Frontex до 30 тисяч співробітників. Агентство також має отримати 12 млрд євро в межах наступного семирічного бюджету ЄС, що вдвічі більше за попереднє фінансування. До кінця року очікується масштабна реформа повноважень агентства, хоча її деталі поки незрозумілі.

«Зміни можуть передбачати участь у поверненні мігрантів, ширшу співпрацю з третіми країнами та активнішу роль у спостереженні», — повідомив Euronews представник Frontex. За його словами, конкретну пропозицію, ймовірно, представлять у жовтні.

Натомість агентству можуть надати роль у депортації нелегальних мігрантів до третіх країн, які не є їхніми країнами походження. Це передбачено новим Регламентом про повернення, який мають офіційно ухвалити восени.

Фінансування ЄС для центрів повернення. Ще однією сферою, де Єврокомісія може зробити рішучий крок, є депортаційні центри, передбачені новим законодавством.

Реклама

Законодавство надає державам-членам широку автономію у визначенні угод із третіми країнами, які прийматимуть так звані «центри повернення». П’ять країн ЄС уже ведуть активні переговори з деякими країнами-партнерами, назви яких не розголошуються. Мета — розпочати депортації до 2026 року.

Чинні правила не передбачають фінансової участі ЄС у таких угодах. Очікується, що уряди країн-членів самостійно повністю фінансуватимуть центри, а також можуть надавати країнам-партнерам додаткове фінансування, укладати комерційні партнерства чи пропонувати інші стимули.

Важливою новацією може стати обіцянка фінансувати такі центри з бюджету ЄС. Пропозиція Єврокомісії передбачає виділення 74 млрд євро на управління міграцією у 2028–2034 роках.

Усі три пропозиції, крім підтримки більшості держав-членів, також мають підтримку Європейської народної партії (ЄНП), що може полегшити їхнє схвалення в Європейському парламенті. Як це вже відбувалося з міграційними законодавчими ініціативами, ЄНП може забезпечити ухвалення змін більшістю голосів за рахунок підтримки правих консервативних і ультраправих євродепутатів.

Водночас неурядові організації, представники громадянського суспільства та ліві політичні групи, як очікується, виступлять проти будь-яких нових заходів, оголошених у промові про стан ЄС. Вони вже різко критикували нещодавні міграційні рекомендації Єврокомісії.