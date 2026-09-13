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Трамп закликав Україну припинити удари по дизпаливу в РФ, заявивши, що атаки спричиняють дефіцит

Нехай Київ атакує цілі, але не дизельне паливо, сказав Трамп. 

Трамп закликав Україну припинити удари по дизпаливу в РФ, заявивши, що атаки спричиняють дефіцит
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у неділю закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу, заявивши, що ці атаки спричиняють дефіцит пального.

Як пише АР, журналіст запитав Трампа, чи розмовляв він із Зеленським після нещодавньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

У відповідь Трамп закликав Зеленського припинити удари по Росії.

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«Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити з ладу виробництво дизельного пального в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо через це виникає дефіцит дизельного пального», – сказав Трамп журналістам на полях Відкритого чемпіонату Ірландії, який проходить у його гольф-клубі в Дунбегу.

Україна регулярно завдає далекобійних ударів по російській нафтогазовій галузі, яка як фінансує, так і безпосередньо забезпечує паливом війну. 

Українська кампанія з використанням дронів спричинила обмеження продажу пального по всій Росії, попри те, що країна є одним із ключових світових експортерів нафти й газу. Інші українські удари були спрямовані по великих російських онлайн-ритейлерах.

Росія також останніми тижнями посилила повітряну кампанію проти України, застосовуючи балістичні ракети та реактивні дрони. Москва завдає ударів по українській енергосистемі напередодні зими.

  • Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального виробниками до 30 вересня. Уряд країни-агресора пояснив рішення необхідністю підтримати стабільність внутрішнього паливного ринку.
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