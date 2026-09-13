РФ і Китай нарощують ядерні арсенали: у світі зросла кількість розгорнутих боєголовок

Кількість ядерних боєголовок, які перебувають безпосередньо на ракетах та інших носіях, у світі вперше за кілька років зросла.

Про це свідчать дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюднені у щорічному звіті World Nuclear Forces.

За оцінкою SIPRI, станом на січень 2026 року дев’ять держав світу мали загалом близько 12 187 ядерних боєголовок. Із них приблизно 9745 входили до військових запасів, а близько 4012 перебували на ракетах або в оперативних силах.

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Водночас загальна кількість ядерної зброї продовжує скорочуватися через списання та демонтаж старих боєголовок. Однак кількість боєголовок у розгорнутому стані, навпаки, зростає.

Росія має найбільше розгорнутих ядерних боєголовок. На початку 2026 року SIPRI оцінював їхню кількість у 1796 одиниць. Це найвищий показник для Росії з 2017 року та четвертий рік поспіль, коли Москва збільшує кількість розгорнутих боєголовок.

Загалом Росія має близько 5420 ядерних боєголовок. Із них 2604 перебувають на зберіганні, ще близько 1020 вважаються знятими з озброєння та очікують на демонтаж.

США мають близько 5042 ядерних боєголовок, з яких приблизно 1770 розгорнуті. Цей показник за останній рік не змінився.

Водночас продовжує розширювати свій ядерний арсенал Китай. На початку 2026 року країна мала близько 620 боєголовок проти приблизно 600 роком раніше. Кількість розгорнутих китайських боєголовок зросла з 24 до 34.

Окремо SIPRI відзначив Індію. Вперше дослідники оцінили кількість розгорнутих індійських ядерних боєголовок — 12 одиниць. Загальний арсенал країни оцінюють приблизно у 190 боєголовок.

Велика Британія у 2025 році не збільшувала свій ядерний арсенал, утримуючи його на рівні близько 225 боєголовок. Водночас раніше оголошений намір підняти верхню межу до 260 одиниць залишається чинним.

Лондон також більше не розкриває публічно дані про розгортання ядерної зброї. У 2025 році Британія оголосила про намір придбати 12 ядерноспроможних літаків F-35A та приєднатися до механізму спільного ядерного застосування НАТО.

Франція зберігає ядерний арсенал приблизно на рівні 290 боєголовок. Водночас Париж модернізує підводний та авіаційний компоненти ядерного стримування і планує відновити ядерну місію на авіабазі в Люксей-Сен-Совер за участю винищувачів Rafale нового покоління.