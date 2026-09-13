​У Швеції сьогодні проходять парламентські вибори

У неділю Швеції сьогодні, 13 вересня, розпочалися парламентські вибори. Як пише Reuters, цього тижня кілька соціологічних опитувань показали, що перед парламентськими виборами 13 вересня лівоцентристська опозиція має незначну перевагу над правим блоком, який перебуває при владі.

Однак прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, який протягом усіх чотирьох років свого перебування на посаді відставав в опитуваннях, в останні тижні кампанії почав скорочувати розрив. Водночас його суперниця Магдалена Андерссон та її Соціал-демократична партія втратили частину підтримки.

Крістерссон пообіцяв включити ультраправих «Шведських демократів» до складу уряду, якщо його блок переможе.

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Успіх «Шведських демократів», імовірно, привітають ультраправі партії, які набирають силу в Європі, зокрема після значної перемоги антиімміграційної «Альтернативи для Німеччини» (AfD) на виборах у німецькій федеральній землі цього місяця.

Виборчі дільниці в державі-члені ЄС із населенням 10 мільйонів людей відкрилися о 8:00 за місцевим часом.

Екзитполи очікуються невдовзі після закриття дільниць о 18:00, а перші дані, які дадуть уявлення про результат, близько 19:00.

Праві партії вже домовилися сформувати чотирипартійний уряд на чолі з Крістерссоном у разі перемоги, тоді як шлях Андерссон до влади є значно менш визначеним.

Результат виборів зрештою може залежати від того, чи подолають ліберали 4-відсотковий бар’єр для проходження до парламенту. Це зміцнило б правий блок, до якого входять «Поміркована коаліційна партія», Християнські демократи та «Шведські демократи», яких Крістерссон запросив до урядової коаліції на початку цього року.