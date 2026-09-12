Через 25 років після 11 вересня "Аль-Каїда" відновлює тренувальні табори в Афганістані

Терористична організація та пов’язані з нею угруповання за останні три роки створили щонайменше вісім таких об’єктів.

Через чверть століття після терактів 11 вересня 2001 року "Аль-Каїда" знову розгортає мережу тренувальних таборів в Афганістані.

Про це пише The Washington Post.

За даними американських і західних розвідників, а також моніторингової групи ООН, терористична організація та пов’язані з нею угруповання за останні три роки створили щонайменше вісім таких об’єктів.

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Повернення "Аль-Каїди" стало можливим після того, як "Талібан" знову прийшов до влади в Кабулі, а американські війська у 2021 році залишили Афганістан. За оцінкою ООН, нинішня ситуація створила для терористичної організації сприятливе середовище, у якому вона змогла закріпитися та відновити мережу конспіративних квартир і тренувальних баз.

Нові табори діють на тлі ширшого посилення позицій ісламістських угруповань. За даними чиновників, різні терористичні організації, зокрема афілійоване з "Ісламською державою" угруповання, створили тренувальні об’єкти щонайменше у 14 із 34 провінцій Афганістану.

Угруповання зосереджені на конфліктах у самому регіоні

Водночас нинішня ситуація відрізняється від тієї, що передувала атакам 11 вересня. Наразі угруповання значно більше зосереджені на конфліктах у самому регіоні, а не на підготовці масштабних атак проти США чи їхніх союзників. Крім того, "Талібан", який дозволяє їм діяти на своїй території, остерігається нового протистояння з міжнародними державами.

За даними посадовців і експертів, нині в Афганістані перебуває близько 100 або менше представників безпосередньо основного ядра "Аль-Каїди". Організація виступає не як самостійна сила, а як своєрідний консультант для більших угруповань.

У нових таборах бойовиків навчають поводженню зі зброєю, вибухівкою та тактиці партизанської боротьби. Водночас з’явилися й сучасні напрямки підготовки використання шифрування, штучного інтелекту, безпілотників та інших технологій, які у 2001 році лише починали розвиватися.