"Без підтримки більшості референдуму про Ірландію не буде"

Позиція британського прем’єр-міністра Енді Бернема щодо об'єднання Ірландії залишається незмінною.

Про це заявив сьогодні речник його офісу після ремарок президента США Дональда Трампа про об’єднану Ірландію, пише Reuters.

Відповідаючи в середу на запитання парламентаріїв щодо можливого референдуму про кордон у Північній Ірландії, Бернем сказав: “Мені невідомо про наявність підтримки більшості населення проведення ще одного референдуму, і доки ситуація не зміниться, його не буде”.

Речник офісу Бернема в суботу підтвердив, що позиція прем'єр-міністра залишається в силі, попри заяву Трампа, зроблену журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Дубліні. Американський президент, зокрема, заявив, що об’єднання “обов’язково станеться”.

За умовами Белфастської угоди 1998 року, референдум щодо виходу Північної Ірландії зі складу Великої Британії може бути проведений лише за рішенням британського уряду. Цей документ поклав край 30-річному періоду насильства між ірландськими націоналістами, які прагнули об’єднання Ірландії, та юніоністами, які хотіли, щоб Північна Ірландія залишилася частиною Великої Британії.

Опитування показують, що значна більшість у Північній Ірландії досі виступає за збереження членства у складі Сполученого Королівства. Однак розрив дещо зменшився з того часу, як вихід Британії з ЄС актилізував питання об'єднання.