У перший день саміту БРІКС прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про ухвалення спільної декларації учасників організації. Участь у саміті вперше з 2022 року особисто бере російський лідер Володимир Путін.

Про це повідомляє DW.

У декларації наголошується на необхідності співпраці задля забезпечення безперебійного функціонування світової торгівлі, ланцюгів постачання та енергетичних потоків.

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“Ми висловлюємо глибоке занепокоєння тривалою ескалацією напруженості на Близькому Сході (у Західній Азії) і, зважаючи на відповідні національні позиції, закликаємо до максимальної стриманості, а також до уникнення дій, здатних ще більше загострити ситуацію”, – йдеться у документі.

Країни-члени підтвердили свою відданість мирному врегулюванню міжнародних суперечок шляхом діалогу, консультацій та дипломатії.

“Декларація також підтримує багатосторонній підхід, що враховує різноманітні національні погляди та позиції щодо важливих глобальних питань. Блок висловив занепокоєння щодо зростання ризиків, пов’язаних із ядерною загрозою та конфліктами”, – цитує видання учасників заходу.

DW підкреслює, що протягом перших шести місяців війни за участю Ірану група країн Глобального Півдня так і не спромоглася оприлюднити спільну заяву. Напад на Іран, ініційований США та Ізраїлем, створив величезне напруження всередині цього блоку.

У війні безпосередньо задіяні три члени БРІКС: Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. Однак вони не є союзниками: Іран завдавав ударів по ОАЕ та Саудівській Аравії, розглядаючи їх як проксі-сили Сполучених Штатів.

“Компроміс, досягнутий у Делі, схоже, полягає у спільній декларації із засудженням односторонніх воєн – без згадки конкретних країн. Це досить стриманий крок, але все ж краще, ніж нічого, особливо для Індії, яка головує в БРІКС і може вважати це своєю дипломатичною перемогою”, – йдеться у матеріалі.

Країни БРІКС представляють майже половину населення світу

Зараз до складу БРІКС входять 11 країн, що представляють близько половини населення світу. Це Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія. На частку цього об’єднання припадає близько 40% світового економічного виробництва.

“Тож лідери БРІКС вважають, що мають вагомі підстави критикувати політичну гегемонію Заходу та домінування долара США. Вони стверджують, що такі глобальні інституції, як ООН, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, більше не відображають зростання впливу економік, що розвиваються, та країн Глобального Півдня”, – пояснюють експерти.

Додається, що у своїй вступній промові Нарендра Моді заявив, що реформування Ради Безпеки ООН більше не може чекати.