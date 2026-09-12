У Дубліні та Дунбегу відбудуться акції протесту проти візиту президента.

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Дональд Трамп прилетів до Ірландії, 12 вересня 2026 року

Літак президента США Дональд Трамп приземлився в аеропорту Дубліна, розпочавши свій дводенний візит до Ірландії.

Про це повідомляє BBC.

Його зустріли високопосадовці ірландського уряду.

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Трамп має провести зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі, а також двосторонні переговори з прем'єр-міністром країни Міхалом Мартіном.

Після цього Трамп вирушить до свого гольф-курорту в Дунбегу (графство Клер), де проходить турнір “Irish Open”.

Ірландська влада готувалася до візиту Трампа протягом кількох місяців. Ця подія супроводжуватиметься однією з наймасштабніших безпекових операцій в історії країни. Охорону Трампа забезпечуватимуть близько 4 тисячі силовиків, зокрема 1000 агентів Секретної служби США та фахівці з протидії дронам.

Очікується, що в Дубліні та Дунбегу відбудуться акції протесту проти візиту президента.

Зазначимо, Дубліну важливо зберегти стабільні відносини з Вашингтоном і захистити інтереси американських технологічних і фармацевтичних гігантів, які складають основу ірландської економіки.

Водночас президентка Конноллі – опозиційна політикиня лівих поглядів і прибічниця Палестини – критикувала Трампа та особисто протестувала проти його візиту у 2019 році. Трамп під час єдиного публічного коментаря про Конноллі помилково назвав її чоловіком.