Ірландія готується до візиту Трампа у вихідні, охорону забезпечуватимуть близько 4 тис. силовиків

У порядку денному є відвідини турніру з гольфу та офіційні зустрічі в Дубліні з прем'єр-міністром Міхалом Мартіном і президенткою Кетрін Конноллі.

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Трамп бере участь у турнірі в Національному гольф-клубі Трампа в Стерлінгу, 2023 рік

Ірландія готується до прибуття президента США Дональда Трампа у суботу, 12 вересня. Візит триватиме два дні, пише Politico.

Видання зазначає, що Дублін готується запропонувати американцю традиційну ірландську гостинність, але водночас “не може дочекатися, коли він поїде”.

Основна мета візиту Трампа – відвідати турнір з гольфу “Amgen Irish Open”, який проходить у його власному гольф-комплексі “Trump International Golf Links” у селищі Дунбег (графство Клер).

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У порядку денному візиту також заплановані офіційні зустрічі в Дубліні з прем'єр-міністром Міхалом Мартіном та президенткою Кетрін Конноллі.

“Він сам виявив бажання відвідати Ірландію, щоб подивитися на гру в гольф. Це чудово. Наше завдання – організувати його переміщення через Дублін максимально спокійно й без жодних проблем. Усміхнені обличчя, гарні кадри, жодних конфліктів”, – зазначив високопоставлений представник ірландського уряду.

Літак “Air Force One” із Трампом на борту має сісти в аеропорту Дубліна, потім президента гелікоптером “Marine One” доправлять до Фенікс-парку – ізольованого майданчику для дипломатії. Там розташовані три ключові дипломатичні резиденції: державний гостьовий будинок “Farmleigh House”, резиденція посла США “Deerfield” та резиденція президента Ірландії “Aras an Uachtaráin”.

Охорону Трампа забезпечуватимуть близько 4 тисячі силовиків, зокрема 1000 агентів Секретної служби США та фахівці з протидії дронам.

Основна мета уряду Ірландії – зберегти стабільні відносини з Вашингтоном і захистити інтереси американських технологічних і фармацевтичних гігантів, які складають основу ірландської економіки. Зазначається, що Дублін критично залежний від США.

“Ми також багато даємо натомість і будемо це підкреслювати. Тому президенту Трампу забезпечать найгостинніший прийом”, – cказав Politico чиновник.

Однак занепокоєння викликає зустріч із президенткою Кетрін Конноллі – опозиційною політикинею лівих поглядів і прибічницею Палестини, яка критикувала Трампа та особисто протестувала проти його візиту у 2019 році. Трамп під час єдиного публічного коментаря про Конноллі помилково назвав її чоловіком.

Команда Конноллі жорстко обмежила коло осіб, присутніх на офіційному привітанні в резиденції. Окрім того, виступ Трампа перед парламентом Ірландії скасовано.

Додамо, поки Трамп перебуватиме в парку, у центрі Дубліна очікуються тисячні акції протесту, організовані лівими силами та опозиційною партією “Шинн Фейн”. Аналогічні демонстрації заплановані на неділю в графстві Клер поблизу гольф-полів.