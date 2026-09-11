Axios: Наслідний принц Саудівської Аравії двічі закликав Трампа завдати ударів по хуситах

Трамп відмовився, але США надаватимуть Саудівській Аравії розвідувальні дані про хуситів та інформацію для визначення цілей.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман двічі телефонував президенту США Дональду Трампу в четвер, закликаючи його завдати ударів по хуситах, оскільки підтримуване Іраном угруповання наблизилося до важливого стратегічного вузького місця в Червоному морі, пише Axios із посиланням на двох американських чиновників.

Запит Саудівської Аравії про пряме військове втручання США є різким поворотом порівняно з липнем, коли Ер-Ріяд заявляв Вашингтону, що здатен самостійно впоратися з хуситами. Однак у міру загострення бойових дій Саудівська Аравія почала просити про дедалі більшу підтримку США.

Американські військові та цивільні чиновники останніми тижнями повідомляли своїм саудівським колегам, що розпорядження Трампа полягає в тому, щоб американські сили зосереджувалися на Ірані та Ормузькій протоці й не відкривали ще один фронт, повідомили джерела, знайомі з переговорами.

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Коли сили хуситів просувалися до прибережного міста Моха, а підтримувані Саудівською Аравією єменські сили відступали, принц зателефонував Трампу, щоб поінформувати його про погіршення ситуації, повідомили американські чиновники.

Через кілька годин він зателефонував знову та закликав Трампа наказати завдати ударів США по хуситах. Трамп відмовився, але американський чиновник заявив, що адміністрація надаватиме Саудівській Аравії розвідувальні дані про хуситів та інформацію для визначення цілей.

За словами чиновника, близько 200 американських військовослужбовців уже перебувають у Саудівській Аравії та надають підтримку, яка не передбачає безпосереднього застосування сили.

Високопоставлений представник адміністрації Трампа дав зрозуміти, що пріоритетом Вашингтона є збереження відкритого судноплавства в Червоному морі, тоді як ширше протистояння США залишають своїм регіональним партнерам.

Ціни на нафту різко зросли в четвер після того, як хусити захопили стратегічне прибережне місто в Ємені, наблизившись до Баб-ель-Мандебської протоки – важливої артерії світової торгівлі та експорту саудівської нафти. Оскільки Іран уже створює перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку, контроль хуситів над Баб-ель-Мандебською протокою може дати Тегерану новий потужний важіль впливу на США та їхніх союзників у країнах Перської затоки.

США стурбовані стрімким загостренням бойових дій у Ємені та посилюють підтримку Саудівської Аравії, водночас намагаючись уникнути прямого військового втручання.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер у четвер прибув до Саудівської Аравії для термінових координаційних зустрічей, повідомили два джерела, обізнані із ситуацією.

Протистояння між Саудівською Аравією та хуситами відновилося в липні після того, як Ер-Ріяд не дозволив іранському літаку приземлитися в Сані. На борту перебували високопоставлені представники хуситів, які поверталися з похорону колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Бін Саламан попросив Трампа про політичну підтримку для завдання удару по аеропорту Сани, але дав зрозуміти, що Саудівській Аравії не потрібна військова допомога США. Трамп підтримав його.

У відповідь хусити почали атакувати саудівські танкери в Червоному морі, поставивши під загрозу важливий маршрут експорту нафти королівства, а згодом розширили атаки на енергетичні об'єкти Саудівської Аравії. Саудівська Аравія та її єменські союзники відповіли авіаударами та наземними наступальними операціями проти позицій хуситів.