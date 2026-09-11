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Єменські хусити захопили портове місто Мокка на узбережжі Червоного моря

Вони отримали перевагу над Баб-ель-Мандебською протокою, південним виходом до Червоного моря та одним з найважливіших судноплавних шляхів світу.

Єменські хусити захопили портове місто Мокка на узбережжі Червоного моря
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Хусити захопили контроль над портовим містом Мокка в Ємені та просунулися вздовж узбережжя Червоного моря до стратегічних островів.

Про це пише Reuters.

За даними військових джерела видання в єменському уряді, хусити отримали додаткові переваги над Баб-ель-Мандебською протокою , південним виходом до Червоного моря та одним з найважливіших судноплавних шляхів світу, і досягли островів Ханіш.

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Єменський центр координації гуманітарних операцій, керований хуситами, заявив, що навігація Червоним морем безпечна для всіх судноплавних компаній, окрім суден Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, використовує маршрут через Червоне море з тих пір, як іранський конфлікт фактично закрив Ормузьку протоку, через яку раніше проходила п'ята частина світового експорту нафти.

Урядові сили Ємену та їхні союзники переміщуються на південь уздовж узбережжя Червоного моря до Дубаба, навпроти острова Перім. Вони планують встановити там контроль, щоб не допустити захоплення протоки хуситами.

Спеціальний посланець ООН з питань Ємену Ганс заявив на засіданні Радбезу, що міжнародна спільнота повинна діяти для вирішення «нової та більш небезпечної фази» війни в Ємені. За його словами, отримання хуситами контролю над протокою Мокка дало їм «безпосередню присутність на підходах до однієї з найважливіших проток світу», що викликає серйозні занепокоєння щодо свободи судноплавства.

Єменський уряд заявив, що просування хуситів уздовж узбережжя відбувалося за прямим керівництвом Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

  • Єменські хусити здійснили одну з найбільших атак на Саудівську Аравію упродовж війни на Близькому Сході, обстрілявши авіабазу та нафтові об'єкти на півдні країни, зокрем поблизу міст Абсі, Наджран та Джизан. За даними саудівської влади, постраждали понад 70 людей.
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